В Оренбургской области завершили ремонт еще двух мостов

Два моста отремонтировали в Оренбургской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.
Движение возобновлено по путепроводу на 4-м километре дороги Новотроицк — Аэропорт в Орском городском округе. Также в Красногвардейском районе завершили капитальный ремонт моста через ручей на 11-м километре дороги Ивановка — Староникольское. В ходе работ старая переправа, построенная еще в советское время, была полностью демонтирована. Вместо нее возвели новый железобетонный мост длиной 16 м, соответствующий всем современным требованиям.
Отметим, трасса Ивановка — Староникольское является одной из основных межмуниципальных дорог Красногвардейского района. По ней курсируют школьные автобусы, доставляют пациентов в медучреждения села Плешаново и города Сорочинска. Также перевозят грузы, включая нефтепродукты и зерно. Обновленный мост улучшит транспортную доступность шести населенных пунктов с районным центром.
Всего до конца года к нормативу планируют привести 15 мостовых сооружений, расположенных на региональных дорогах. На семи объектах уже завершены строительные работы и запущено движение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.