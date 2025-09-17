В Оренбургской области завершили ремонт еще двух мостов

Движение возобновлено по путепроводу на 4-м километре дороги Новотроицк — Аэропорт в Орском городском округе. Также в Красногвардейском районе завершили капитальный ремонт моста через ручей на 11-м километре дороги Ивановка — Староникольское. В ходе работ старая переправа, построенная еще в советское время, была полностью демонтирована. Вместо нее возвели новый железобетонный мост длиной 16 м, соответствующий всем современным требованиям.