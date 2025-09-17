Чичваркину* грозит до десяти лет колонии по делу о фейках о ВС России

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бизнесмену Евгению Чичваркину* (признан в РФ иноагентом), заочно арестованному по делу о фейках о ВС РФ, грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сегодня сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, бизнесмен заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента.
За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента — до 2 лет.
Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне, о чем свидетельствуют его социальные сети.
* Признан в России иноагентом.