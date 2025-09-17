Для турбизнеса продлен прием заявок на акселератор

«Интерес малых и средних предприятий к участию в нашем акселераторе — это дополнительное подтверждение того, что туристическая сфера сегодня является одной из наиболее перспективных для бизнеса. Предприниматели видят возможности в данном направлении, готовы в нем работать и развиваться. За несколько дней после анонса акселератора к нам поступило более 100 заявок, а многие предприниматели попросили продлить их прием для того, чтобы успеть подготовить необходимые документы для участия. В ответ на этот запрос мы решили продлить заявочную кампанию до 19 сентября», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся на сайте цифровой платформы МСП.РФ.