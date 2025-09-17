Для турбизнеса продлен прием заявок на акселератор

Корпорация МСП до 19 сентября продлевает прием заявок от малого и среднего бизнеса на участие в специальном акселераторе для представителей сферы туризма. Такое решение принято в связи с повышенным спросом к интенсиву, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Интерес малых и средних предприятий к участию в нашем акселераторе — это дополнительное подтверждение того, что туристическая сфера сегодня является одной из наиболее перспективных для бизнеса. Предприниматели видят возможности в данном направлении, готовы в нем работать и развиваться. За несколько дней после анонса акселератора к нам поступило более 100 заявок, а многие предприниматели попросили продлить их прием для того, чтобы успеть подготовить необходимые документы для участия. В ответ на этот запрос мы решили продлить заявочную кампанию до 19 сентября», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся на сайте цифровой платформы МСП.РФ.
Участники интенсива на протяжении двух месяцев будут посещать лекции и тренинги, мастер-классы, учиться собирать полезные контакты, а также работать с индивидуальными трекерами и супервизорами над персональной стратегией развития. В конце акселератора выпускники представят проработанные проекты развития бизнеса. Их будут оценивать представители предпринимательского и экспертного сообществ, а также потенциальные инвесторы.
Подать заявку на акселератор можно на цифровой платформе МСП.РФ. Кандидату необходимо иметь бизнес не младше одного года, в котором задействовано не менее двух человек. Еще одним из обязательных критериев является наличие у предприятия продаж. Помимо данных о бизнесе, к заявке необходимо приложить резюме проекта и мотивационное письмо. На следующем этапе кандидатам надо будет пройти собеседование и преакселератор. Интенсив стартует 29 сентября.
Цифровая платформа МСП.РФ развивается при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цели — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.