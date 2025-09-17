Россия поменяет принцип привлечения труда мигрантов, заявил Решетников

СИРИУС, 17 сен — РИА Новости. Россия продолжит привлекать труд мигрантов, но подходить к этому процессу будет по принципу «приехал — отработал — уехал», сказал министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской неделе охраны труда.
Выступая на сессии «Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит», он отметил, что экономика РФ будет развиваться в условиях трудодефицита, в том числе в силу демографической ситуации.
«Привлекать мигрантов, да, разумеется, надо. Но нам предстоит здесь еще закончить тот процесс, который мы начали, когда к миграции мы будем подходить по принципу “приехал — отработал — уехал”. То есть все по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. То есть нам здесь не нужны, так объективно, ни семьи, ни учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны — и так далее. Поэтому этот процесс выстраивается, но на миграцию, я думаю, что никто всерьез полагаться так долгосрочно, как бы не готов», — продолжил глава Минэкономразвития.
В этих условиях, по его словам, основная задача — и дальше наращивать производительность труда, в том числе за счет вовлечения на рынок труда молодежи, старшего поколения. «Более того, молодежь, которая приходит, она с другими требованиями приходит, она не готова заниматься неинтересным трудом, непроизводительным трудом. Всем хочется гибкий график работы. Многие привыкли к удаленке. И как раз платформенная экономика — это тот ответ на эти вот запросы», — добавил Решетников.
Он также напомнил, что ВВП России в 2023—2024 годах рос темпами выше 4% при низкой безработице. «Экономика научилась справляться с вот этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что сам характер трудовых отношений, сам рынок труда очень сильно изменился. И в основе этих изменений платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее и в больших объемах вовлекать труд в разных формах, и предприятиям приобретать труд в разных формах», — пояснил Решетников.
Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения «Сириус» с 15 по 18 сентября.