Два трамвайных маршрута в Минске станут короче уже в сентябре

Стало известно, что два популярных трамвайных маршрута Минска станут короче уже в сентябре. Изменения этим временные. Как сообщили на предприятии «Столичный с транспорт и связь», трассы трамваев маршрутов № 1 и № 4 сокращаются 20, 21, а также 27 и 28 сентября из-за работ на модернизируемом путепроводе с улицы Московской на площадь Независимости.