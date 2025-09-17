Ричмонд
Два трамвайных маршрута в Минске станут короче уже в сентябре

В Минске два трамвайных маршрута станут короче уже в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что два популярных трамвайных маршрута Минска станут короче уже в сентябре. Изменения этим временные. Как сообщили на предприятии «Столичный с транспорт и связь», трассы трамваев маршрутов № 1 и № 4 сокращаются 20, 21, а также 27 и 28 сентября из-за работ на модернизируемом путепроводе с улицы Московской на площадь Независимости.

В названные даты трамваи будут ходить только до остановки «Змитрока Бядули». Одновременно запустят компенсирующий временный маршрут автобуса: № 901 «Вокзал» — «Змитрока Бядули».

Добавим, что в указанные даты те пассажиры, у которых есть проездной на трамвай, а также те, кто в трамвае использует талон, смогут без всяких доплат проехать в автобусе № 901.

