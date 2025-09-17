В Ишиме Тюменской области состоялось первенство города по велоспорту

Первенство города по велоспорту прошло 6−7 сентября в Ишиме Тюменской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в городском спортивно-оздоровительном комплексе «Центральный».
В соревнованиях приняли участие более 30 велосипедистов. В гонке ВМХ среди девочек первое место заняла Валерия Логвинова, на втором месте — Карина Силиванова, на третьем — Екатерина Орлова. Среди мальчиков в этой дисциплине победу одержал Матвей Мышланов, призерами стали Артем Десятов и Азамат Жусупов.
В велокроссе среди девочек 2013 года рождения и младше лучшими стали Елизавета Шавлова, Виктория Савинкина и Мадина Жусупова. Среди мальчиков — Вадим Тулышев, Артем Михин и Михаил Сазонов. В возрастной группе юношей и девушек 2009 года рождения и младше победили Дарья Гультяева и Сергей Шерстик.
Напомним, ранее в селе Сладково Тюменской области состоялся юношеский футбольный турнир. В нем команда спортшколы Ишима одержала победу.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.