Пистолет Макарова: символ как надежности, так и лихих 90-х

Лаконичный и узнаваемый с первого взгляда пистолет Макарова — личное оружие защиты и нападения силовиков. Разработанный в 1948 году, он пережил массу конфликтов и смену поколений. Собрали главное о легендарном оружии.
Что из себя представляет пистолет Макарова
Пистолет Макарова (ПМ) — это самозарядное оружие калибра 9-мм, создавалось для поражения на малой дистанции для правоохранителей и солдат.
Скептики критиковали оружие за дальность стрельбы, но «Макаров» зарекомендовал себя во многих горячих точках. Вьетнам, Корея, Афганистан, Чечня, Абхазия, Нагорный Карабах, боестолкновения в Южной Америке и Африке — пистолет везде отслужил на отлично. Где не справлялись «Кольты» и «Беретты», оружие Макарова било безотказно: хоть в пыли, хоть в снегу и грязи.
История создания
В 1947—48 годах стартовал конкурс на новую модель пистолета для командиров ВС СССР. Поскольку ТТ устарел, требовалось малогабаритное вооружение «мирного времени» с самовзводом и свободным затвором.
За основу взяли проверенный годами Walther PP и патрон помощнее — 9×18 мм. Свою разработку представил Николай Макаров. Он и одержал победу: пистолет инженера встал на вооружение правоохранителей и армии в 1951 году.
Конструктор усовершенствовал Walther PP, иначе устроил ударно-спусковой механизм и добавил рычаг задержки затвора. Макаров трудился над детищем по 18 часов в сутки. Он расстреливал и доводил до совершенства в 2—3 раза больше образцов, нежели его соперники, пока не достиг искомой надежности.
Он нивелировал задержку при стрельбе и довел до идеала соотношение скоса патронника, высоты патрона и других элементов. Конструкцию удалось упростить за счет сокращения количества деталей и совмещения функций, что позже стало визитной карточкой оружия.
Производство колоссальных объемов ПМ стартовало на Ижевском мехзаводе. С конвейера сошли миллионы единиц оружия, быстро завоевавшего популярность во всем мире. Пистолет экспортировали в Восточный блок, Африку и Азию, в Латинскую Америку. В Китае он получил название Type 59, а в Германии — Pistole M. На протяжении 70 лет сотрудники МВД СССР и России несли службу именно с ним.
В 2021 году детище Макарова решили снять с вооружения, и на смену ему заступил пистолет Лебедева. Сам Макаров ушел из жизни в 1988 году, вписав свое имя в историю.
Устройство пистолета
Пистолет довольно прост в использовании, он надежен и обладает большим ресурсом службы. Работа автоматики основывается на свободном затворе. Отличительные черты — простая конструкция и многофункциональные детали.
Собрана модель из 32 элементов и ключевых частей, в их числе:
- рамка, имеет спусковую скобу и ствол;
- затвор;
- ударно-спусковой механизм;
- задержка затвора;
- рукоять;
- пружина возвратная;
- магазин.
Рамка пистолета объединяет его части, в то время как ствол направляет полет пули. Спусковая скоба предохраняет хвост спускового крючка от непроизвольного нажима. Затвор необходим для подачи боеприпаса в патронник и взвода курка, он также удерживает гильзу.
Ударником разбивается капсюль, а выбрасыватель держит гильзу в чашечке затвора до взаимодействия с отражателем. Предохранитель нужен для безопасной эксплуатации модели.
После выстрела в переднее положение затвор ставит возвратная пружина. Благодаря рукояти с винтом оружие удобно ложится в руку. Кроме того, магазин пистолета вмещает восемь патронов, а его защелка в основе рукояти предупреждает спонтанное извлечение.
Ударно-спусковой механизм состоит из курка, шептала, спусковой тяги и крючка, боевой пружины и задвижки.
Тактико-технические характеристики пистолета Макарова
Огонь из оружия ведут одиночными выстрелами, пистолет очень эффективен на расстоянии до 50 метров. Рассмотрим основные его характеристики.
|Калибр
|9 мм
|Масса
|730 гр
|Масса с полным магазином
|810 гр
|Длина
|16,1 см
|Ствол
|9,3 см
|Скорострельность
|30 в/мин
|Вместимость магазина
|8 патронов
|Стартовая скорость полета пули
|315 м/сек
|Дальность
|50 метров
Модификации пистолета Макарова
На базе изобретения Макарова создано немало гражданских и служебных версий. Рассмотрим некоторые из нихю.
1. ИЖ-70 — коммерческий спортивный пистолет.
2. ИЖ-71, иначе МР-71 — служебная модель под патрон 9×17 мм.
3. ИЖ-71−100, иначе MP-71Н — служебная модель на 10 боеприпасов 9×17 мм.
4. Байкал-442 — спортивная модель, ствол с шестью нарезами.
5. ПММ — версия под патрон помощнее.
6. 6П42−9 — газовый пистолет на основе ИЖ-70.
7. MP-471 — травматическая версия под 10×23 мм патрон.
8. ИЖ-79−9Т — газовый вариант, может стрелять резиновыми пулями.
9. МР-654К — пневматика калибра 4,5-мм.
10. МР-371 — сигнальное оружие из стали с имитаторами боеприпасов под капсюли.
11. P-411 — сигнальная модель под светошумовые патроны 10ТК.
Виды патронов для пистолета Макарова
Конструкция боеприпасов для пистолета Макарова проста и надежна, патроны разрабатывались для массового применения войсками и правоохранителями.
1. 9×18 ПМ — боевой унитарный патрон, имеет широкую номенклатуру. На текущий момент в составе патрона около 15 типов пуль: бронебойные, повышенной пробиваемости, охотничьи, экспансивные, с пониженным рикошетом и прочие.
2. 57-Н-181С со стальным сердечником — самый массовый 9-мм патрон СССР с измененной гильзой. Ключевой его недостаток — рикошет после выстрела и слабая пробивная способность.
3. 57-Т-181 или 9 ППТ с трассирующей пулей — снабжен химической смесью. Используется для ночной стрельбы.
4. СП7 с экспансивной пулей — при попадании мягкая пуля с насечкой расплющивается, и площадь поражения возрастает. Останавливающее действие боеприпаса повышено.
5. СП8 с пониженной пробиваемостью из пластика и свинца — создан для штурма авиалайнеров. Пробивная сила не вредит фюзеляжу и не рикошетит.
6. 7Н25 с бронебойной пулей ПБМ — с алюминиевой рубашкой и срезанным кончиком. Пробивает легкий бронежилет на дистанции в 30 метров.
7. 9×18 ПС и ПРС — патроны для правоохранителей, вторая модификация имеет пониженную способность к рикошету.
8. Холостой — патрон не имеет пули, у гильзы запрессованы края.
Сравнение пистолета Макарова с другими моделями
Более полувека пистолет Макарова служил гарнизонным оружием офицеров. Рассмотрим модели, призванные заменить легендарного «Макарыча».
Пистолет Макарова и пистолет Ярыгина
Система Браунинга с короткой отдачей ствола не помогла пистолету Ярыгина, и для замены оружия Макарова он вышел слишком большим и тяжелым.
Нержавеющая сталь в конструкции сделала модель Ярыгина неубиваемой. Однако масса пистолета, острые детали в корпусе, цепляющаяся за обмундирование мушка, обилие элементов и осечек вычеркнули новинку из списка на смену ПМ. Пистолет очень точен в стрельбе навскидку и мог бы выступать в качестве дополнительного вооружения в особых операциях, однако он оказался чересчур увесистым.
Пистолет Макарова и пистолет Лебедева
Планка Пикатинни пистолета Лебедева позволяет обзавестись дальномером, лазерным целеуказателем и фонарем. Пистолет Макарова лишен такой возможности и имеет разве что глушитель ПБС. У оружия Лебедева есть также указатель наличия патрона. В числе других неоспоримых преимуществ этого пистолета перед ПМ — число патронов в магазине, 15 против 8.
С ресурсом ствола у двух моделей паритет. Однако пистолет Лебедева создан под патрон 9×19, и бронебойный вариант прошивает бронежилет с классом защиты 6А. В таких позициях как точность и бронебойность пистолет Макарова очень сильно уступает новинке.
По совокупности характеристик пистолет Лебедева — наиболее подходящее предложение для силовиков современной России.
Преимущества и недостатки пистолета
Пистолет Макарова — достойный представитель оружейного рынка России, но как любое вооружение имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим преимущества.
1. Надежность, особенно в суровых условиях эксплуатации. Благодаря этому качеству пистолет продержался 70 лет в кобурах сотрудников полиции и спецназа. Гарантийный ресурс — 4 000 выстрелов, однако настрел его в разы превышает. При этом спусковой механизм функционирует с высокой точностью. Также у ПМ весьма надежный предохранитель.
2. Простота, компактность и доступность. Пистолет легко разбирается, легок в обслуживании и функционирует после долгого хранения. В уходе достаточно чистки и смазки, а при замене запчастей не возникает проблем с их покупкой.
3. У пистолета высокое останавливающее действие пули относительно других моделей. Долгое время ПМ был оптимален для полицейских целей, поскольку большая пробивная сила в данном случае не требовалась.
Есть у модели и очевидные недостатки.
1. Пробиваемость. Конструкторы отчасти нивелировали этот минус, предложив бронебойный патрон 7Н25 ПБМ.
2. Устаревание модели и емкость магазина — всего восемь патронов. По сравнению с конкурентами магазин мал, но модернизированный ПММ вмещает 12 патронов. Также магазин неудобно извлекать.
3. Прицельные приспособления — тонкая мушка и узкая прорезь неудобны при скоростной стрельбе. Можно установить современный вариант с широкой прорезью и мушку с оптоволоконным собирающим свет стержнем и встроенным тритием.
4. Вес пистолета. По современным меркам он тяжелый при ежедневном ношении. Даже при оптимальном выборе кобуры в теплый сезон наличие оружия заметно окружающим.
Интересные факты о пистолете Макарова
Скромный на вид, но с богатой историей — за 70 лет пистолет Макарова оброс интересными фактами. Собрали некоторые из них.
1. Слава безотказного оружия прогремела в СССР, и другие страны начали выпускать его по лицензии. Даже в Берлине при разговоре о патроне 9×18 чаще вспоминают не отечественный «Вальтер», а детище Макарова под названием Pistole M.
2. Оружие стало культурным феноменом. Образ пистолета Макарова закрепился в литературе, кино и компьютерных играх. В культовой картине «Брат» он символизирует 90-е годы, а в боевиках западных стран это оружие ассоциируется с холодной войной и угрозой СССР. В играх Counter-Strike и Call of Duty пистолет Макарова отвечает своей репутации — он надежен и доступен.
3. Пистолет Макарова побывал в космосе вместе с Юрием Гагариным. В 1961 году он отправился бороздить просторы Вселенной в составе носимого аварийного запаса (НАЗ). При внештатном приземлении космонавтам пришлось бы отстреливаться от диких животных, поэтому их снабдили оружием. В состав НАЗ он входил до 1986 года, однако случаев эксплуатации не зафиксировано.