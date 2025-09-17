Пистолет Макарова: символ как надежности, так и лихих 90-х

3. Пистолет Макарова побывал в космосе вместе с Юрием Гагариным. В 1961 году он отправился бороздить просторы Вселенной в составе носимого аварийного запаса (НАЗ). При внештатном приземлении космонавтам пришлось бы отстреливаться от диких животных, поэтому их снабдили оружием. В состав НАЗ он входил до 1986 года, однако случаев эксплуатации не зафиксировано.