БМП-2: помощник пехоты, прошедший пекло Афгана

Маневренная БМП-2 — боевая машина пехоты, незаменима в поддержке десанта. Ветеран операций в пустынях, горах и лесах проложит дорогу армии через любые преграды.

Екатерина Геворкян
Автор Новости Mail
БМП-2
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Машина повидала горы Афганистана, Чечню, распутицу Донбасса и пески Ближнего Востока. Рассказываем историю БМП-2, о вооружении и модернизации, чем она хороша в сравнении с другими моделями и в каких конфликтах принимала участие.

Что из себя представляет БМП-2

БМП-2 — это гусеничная плавающая боевая машина для переброски пехоты, повышения ее защиты и вооруженности в бою. Приземистый корпус и небольшая высота позволяют спрятать бронемашину в мелколесье и легко замаскировать за зданиями или в овраге. Это фактически стопроцентный вездеход, который легко преодолевает лесную и болотистую местность.

История создания БМП-2

Машина представляет собой модифицированную БМП-1. Первую модель совершенствовали в 70-х в КБ «Курганмашзавода» под патронажем Герасима Авдеева. Обновление БМП-1 прорабатывали и в Челябинске, но на вооружение приняли вариант из Кургана. Позже на основе этой модели и развернули серийный выпуск БМП-2.

БМП-2 стала работой над ошибками в проектировании БМП-1. Потребность в модернизации бронемашины возникла с началом боестолкновений в Афганистане. В ходе конфликта устарело орудие «Гром», утратив эффективность в горной местности. Требовалась быстрая переделка с усиленным вооружением.

Так появилась просторная башня на два места, и эффективность работы командира и наводчика возросла. На крыше установили крепление для ПТУР «Корнет» или «Фагот», а основным орудием стала пушка 2А42 30-мм калибра со спаренным пулеметом ПКТ.

Армия СССР получила боевую машину в 1980 году. Спустя два года публика впервые увидела ее во время парада на Красной площади. Дебютировала бронемашина в Афганистане, и после провала БМП-1 вторая версия стала подарком для 40-й армии.

Экипаж и десант получили высокую скорострельность пушки 2А42 и угол прицеливания до 75°. Однако слабая защита приводила к потерям, и в 1981 году этот недостаток попытались компенсировать дополнительным бронированием на БМП-2Д.

После развала СССР машина досталась постсоветским странам. Она служила почти во всех вооруженных конфликтах с их участием.

Конструкция боевой машины пехоты

Конструктивно БМП-2 собрана из отдела управления, боевого и десантного отделов и силового блока. Корпус и башню сварены из бронелистов толщиной в 5—19 мм. Впереди с левой стороны расположены отдел управления и кресло механика, оборудование для связи и наблюдения. За водительским креслом сидит старший стрелок. С правой стороны — моторно-трансмиссионный отсек.

Силовой блок объединил в себе двигатель и поворотные механизмы с коробкой передач. У БМП-2 механическая трансмиссия. Мотор — дизель, шестицилиндровый УТД-20С1, расположен с правой стороны от водителя. Блок очистки воздуха и охлаждения прикреплен к балкам корпусной крыши и включает систему смазки мотора и охлаждающие радиаторы, а также масляную систему трансмиссии, очиститель воздуха и эжектор.

Средняя часть бронемашины — это боевое отделение с башней и корпусом под ней. Здесь находятся оружие, кресла командира и наводчика. Под башней также расположен крутящийся пол, система питания выстрелами пушки 2А42 и патроны.

Правый борт корпуса оснащен тремя укладками с выстрелами ПТУР, еще одна размещена под башней. Кормовая часть рассчитана на шесть мест с амбразурами и имеет две двери, в левой — амбразура для огня из автомата.

Расположение дверей защищает пехоту при спешивании, позволяя солдатам осмотреться. В опасных ситуациях двое военнослужащих могут передвигаться под прикрытием дверей.

При этом ходовая часть шестиопорная, а еще у машины есть уникальный руль-штурвал, собранный из горизонтальных рукояток. Он облегчает вождение, при повороте распределяя тягу на гусеницы и позволяя плавно маневрировать на скорости. Плывет БМП-2 благодаря перемотке гусениц, что гарантирует преодоление препятствий.

Технические характеристики БМП-2

Перечислим ключевые параметры боевой машины пехоты.

Весоколо 14 тонн
Длина6,7 м
Ширина3,1 м
Толщина брониЛобовой — 23 мм, корпусной и башни — до 19 мм
Двигатель
УТД-20С1
Мощность мотора300 л.с.
Скорость движения
до 65 км/ч
Скорость на плаву
7 км/ч
Ходовой запас
600 км
Вместимость
10 человек 
Преодолеваемые преграды
крен — 30°, подъем — 35°, ширина рва — 2,5 м

Состав экипажа БМП-2

Управляют БМП-2 три члена экипажа — командир, наводчик и водитель. Также бронемашина перевозит семерых пехотинцев, десант открывает огонь через амбразуры.

Вооружение БМП-2

Орудие БМП-2 — автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом на 500 выстрелов в двух лентах. Специальный переключатель позволяет стрелять как наводчику, так и командиру. Темп стрельбы варьируется: от 300 выстрелов за минуту до 550. Оснащена пушка тремя пиропатронами для перезарядки при осечке.

Лента пулемета ПКТ рассчитана на 2 000 патронов. Для противодействия танкам модель БМП-2М открывает огонь из ПТРК «Фагот» или «Конкурс», имеющего четыре выстрела.

Бронемашина БМП-2 также оснащена:

  • пушкой 2А42 30-мм калибра;
  • спаренным пулеметом ПКТ 7,62-мм калибра;
  • ПТРК «Конкурс», либо «Фагот»;
  • системой пуска дымовых гранат.

На бронемашине установлены шесть гранатометов дымовой завесы «Туча». Термодымовая аппаратура включается на приборном щитке мехвода.

Модификации БМП-2

Одна из модификаций БМП-2
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Рассмотрим основные модели бронемашины.

1. БМП-2 с гранатометом АГ-17 «Пламя», расположенным в заднем отсеке башни. У машины дистанционное наведение, боекомплект — 250 выстрелов. Версия должна была повысить огневую мощь и облегчить бои в горах и городской застройке. Однако производилась она ограниченно и не получила распространения.

2. БМП-2 с динамической защитой «Контакт-1». Модель 1988 года выпуска создана в качестве экспериментальной.

3. БМП-2Д — собрана для службы в Афгане. У нее усиленная броня, а на корпусе стоят экраны из стали, под креслами мехвода и командира — бронеплита. Вес машины увеличен, вследствие чего она не может плавать.

4. БМП-2К — выпущена для мотострелков. Установлены коротковолновая радиостанция и мачтовая антенна для дальней связи.

5. БМП-2, оснащенная модулем «Бахча-У». Создана с целью повысить мощь машины до уровня БМП-3. Предполагалась, что получит 100-мм орудие, спаренную пушку 30-мм и пулемет ПКТ. Однако объем оборудования сократил места для десантников до пяти, из-за увеличенной массы она не умеет плавать и менее маневренна.

6. БМП-2М, оснащенная модулем «Бережок». Имеет панорамный прицел, гранатомет АГ-17 в ней расположен иначе. Также предусмотрены четыре ПТУР «Корнет», поражающие цели в любое время суток. Машина стала мощнее и просторнее, быстрее набирает скорость, у командира появился лазерный прицел.

Сравнение БМП-2 с другими боевыми машинами

Оценить боевую мощь, защиту и мобильность техники можно на фоне предшественника и западной модели. Оценим БМП-2 с этой точки зрения.

БМП-2 и БМП-1

БМП-2 стала преемником идей первой модели и превзошла ее по характеристикам. Ключевое отличие от БМП-1 — оснащение более эффективным вооружением и башней покрупнее. Башня второй версии вмещает двух членов экипажа.

У БМП-2 тяжелее броня, современнее приборы связи и наблюдения, есть бойницы в бортах, а вес корпуса снижен на 10%.

Первая модель имеет орудие 2А28 калибра 73-мм, пулемет 7,62-мм и ПТРК «Малютка» — бойцам сложнее поражать личный состав в укрытии и легкую бронетехнику, отражать атаки низколетящей авиации. Боевой опыт показал, что орудие БМП-1 неэффективно против танков из-за малой дальности, недостаточной точности стрельбы и мощности боеприпасов.

БМП-2 и M2 Bradley

M2A2 Bradley не умеет плавать — конструкторы пожертвовали этой опцией ради усиления брони. Российская БМП-2 плавает, однако ее защищенность, напротив, принесена в жертву плавучести и проходимости. БМП-2 призван доставить пехоту до переднего края, и эта рабочая лошадка российских мотострелков легко маскируется.

В то время как Bradley по весу впору сравнивать с танком, и невозможность вести огонь из ПТРК с ходу делает ее легкой мишенью. Но в средствах наблюдения и управления огнем американец держит уровень, и от кумулятивных боеприпасов защищен лучше.

Версия БМП-2М с модулем «Бережок» поражает цели на дистанции до 8 км, дальность стрельбы американской машины — до 4 км. Кроме того, Bradley существенно дороже и сложнее в обслуживании по сравнению с вездесущими БМП-2.

Применение боевой машины в боевых действиях

БМП-2 участвовала во многих горячих точках — от Африки до Кавказа и Средней Азии. Перечислим ряд вооруженных конфликтов с ее участием.

1. Афганская война. БМП-2 продемонстрировала высокие боевые качества в горах и городской застройке. Большие углы возвышения орудия позволили обстреливать позиции боевиков на верхних этажах высоток. Скорострельная пушка создавала огневой вал, но десант подводила недостаточная защита.

2. Первая и вторая войны в Чечне. Слабая броня стала причиной серьезных потерь парка машин. В одном из боев роте разведчиков из трех БМП-2 удалось взять рубежи близ реки Нефтянки. Рота разбила БТР, танк, пару грузовиков и ряд огневых точек противника.

3. Конфликт в Персидском заливе. Машина применялась войсками Ирака при атаке на Кувейт и обороне от армии США.

4. Война в Сирии. Правительственные войска хвалили БМП-2 за эффективность в городских боях и пустынной местности. Скорострельность пушки позволяла уничтожать машины боевиков и смертников на скорости.

5. СВО на Украине. Бронемашину эксплуатируют обе стороны конфликта. Российские десантники осваивают обновленную БМП-2М с «Бережком».

Интересные факты о БМП-2

Машина оставила свой след в истории, а любопытные факты о ней могут удивить даже знатоков. Собрали интересные сведения о БМП-2.

1. С модулем «Бережок» значительно удалось повысить точность наводки «Корнета». Ракеты с лазерно-лучевой системой наведения пробивают почти 1,5 метра брони на дистанции 5 км, насквозь прошивая танк. Залповый удар не оставляет шансов динамической защите техники.

2. В Калуге установлен памятник Защитникам Отечества с БМП-2 на постаменте. Отреставрированная машина воевала в Афганистане, на Северном Кавказе и в зоне СВО. Помимо Калуги, бронемашины стали памятниками в Кургане, Новосибирске, Подмосковье, Симферополе, Нижегородской и Кемеровской областях.

3. Порядка 25 единиц БМП-2 задействовали на съемках фильма «9 рота» о подвиге десантников в Афгане в ходе операции «Магистраль».

4. Из-за созвучия с БМВ бронемашина получила прозвище «бэха». А афганские моджахеды называли ее «шайтан-арбой».