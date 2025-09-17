Экспорт молдавских игристых вин в Россию резко вырос: Но Молдова все равно не входит в первую десятку поставщиков

Реализация вина из Молдовы в Россию выросла на 251,6%, до 8,8 тыс. дал, из Чили — на 214,9%, до 24,6 тыс. дал, из ЮАР — на 126,8%, до 11,7 тыс. дал. Заметный рост также наблюдается у напитков из Греции, Израиля, Азербайджана, но в основном это связано с практически нулевой прошлогодней базой.