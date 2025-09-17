Реализация вина из Молдовы в Россию выросла на 251,6%, до 8,8 тыс. дал, из Чили — на 214,9%, до 24,6 тыс. дал, из ЮАР — на 126,8%, до 11,7 тыс. дал. Заметный рост также наблюдается у напитков из Греции, Израиля, Азербайджана, но в основном это связано с практически нулевой прошлогодней базой.
Несмотря на рост, доля Молдовы на российском рынке шампанских вин и игристых напитков остаётся крайне низкой — менее 0,1%, что не позволяет стране войти даже в первую десятку поставщиков. Зато в неё впервые в этом году вошла Беларусь, не имеющая собственных виноградников.
Поставки из Беларуси в основном растут за счёт разлива по бутылкам балка, ввозимого из других стран, в том числе и из Молдовы. При этом игристые вина российского производства занимают 73% рынка.
На Италию, Францию и Испанию приходится 95% всех зарубежных поставок, в то время как доля игристых вин из экзотических стран — менее 5%, пишет kommersant.ru.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страшилки, ложь, угрозы, репрессии, броски на татами, грязь и оскорбления: Почему в предвыборной кампании ПАС нет ничего созидательного и обнадеживающего для Молдовы.
Прошло больше полумесяца с начала предвыборной гонки в Молдове, подводим промежуточные итоги (далее…).
ПАС пугает военными из России в аэропорту Кишинева и превращением молдаван в «пушечное мясо», если желтые на выборах проиграют: «Технически это невозможно, это электоральные уловки, не надо наводить ужас и страх в обществе» — экс-министры обороны.
Дойна Герман пугает тем, что в случае поражения «желтых» уже через сутки аэропорт Кишинева будет открыт для военных российских самолетов, а прилетевшие «загонят молдаван в окопы» и превратят в «пушечное мясо» (далее…).
Очередная уловка от ПАС: Экстрадиция Плахотнюка в Молдову может состояться уже 18 сентября — на неделю раньше, чем объявили власти.
Правящая партия пытается превратить экстрадицию Плахотнюка в «предвыборное шоу» (далее…).