Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мингорисполком предупредил об опасных звонках от имени службы 115.бел

В Мингорисполкоме предупредили об опасных звонках от имени службы 115.бел.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком предупредил об опасных звонках от имени службы 115.бел. Как пишут «Минск-Новости», в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками контакт-центра «Мая Рэспублiка: 115.бел».

Как подчеркнула специалист Центра информтехнологий Мингоисполкома Нателла Образцова, сотрудники 115.бел никогда не звонят ни по телефону, ни с помощью мессенджеров, чтобы узнать какие-либо коды.

Даже если звонящий убедительно представляется сотрудником службы техподдержки, называет имя абонента или другие данные, не стоит передавать ему SMS -коды. Как подчеркнула Образцова, позвонить из 115.бел могут только с одной целью — уточнить у жильцов, довольны ли они качеством обслуживания и исполнения той или иной заявки.

Ранее мы писали о том, что в Минске 86-летняя женщина сбила на «зебре» 89-летнюю пенсионерку (читать далее вот тут).