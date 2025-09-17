Мингорисполком предупредил об опасных звонках от имени службы 115.бел. Как пишут «Минск-Новости», в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками контакт-центра «Мая Рэспублiка: 115.бел».
Как подчеркнула специалист Центра информтехнологий Мингоисполкома Нателла Образцова, сотрудники 115.бел никогда не звонят ни по телефону, ни с помощью мессенджеров, чтобы узнать какие-либо коды.
Даже если звонящий убедительно представляется сотрудником службы техподдержки, называет имя абонента или другие данные, не стоит передавать ему SMS -коды. Как подчеркнула Образцова, позвонить из 115.бел могут только с одной целью — уточнить у жильцов, довольны ли они качеством обслуживания и исполнения той или иной заявки.
