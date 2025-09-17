Из аэропорта Краснодара самолёты будут летать в 13 городов

Внутрироссийские маршруты охватят крупнейшие города страны — Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Санкт-Петербург и Москву. В столицу рейсы будут выполняться во все три аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево, что обеспечивает широкий выбор для пассажиров по времени отправления и авиакомпаниям. Например, «Победа», «Ютэйр», «Аэрофлот», S7, «Смартавиа», «Россия» и «Уральские авиалинии» будут выполнять вылеты в Москву практически ежедневно, с утра и до вечера. В других направлениях также наблюдается высокая частота рейсов — из Краснодара можно будет ежедневно улететь в Екатеринбург и Санкт-Петербург, а в Казань, Красноярск, Новосибирск и Сургут — несколько раз в неделю по чётко обозначенным дням.