Из аэропорта Краснодара самолёты будут летать в 13 городов

После почти трёхлетнего перерыва, связанного с ограничениями на полёты на юге России из-за начала СВО, аэропорт Краснодара официально возобновил работу. Как сообщал «Югополис», первый рейс, принятый воздушной гаванью 17 сентября, совершил самолёт из Москвы. В ближайшее время число городов, установивших воздушное сообщение с Краснодаром, значительно вырастет.
Возобновление полётов стало возможным по решению Росавиации, согласно которому аэропорт пока функционирует в ограниченном режиме: ежедневно с 9:00 до 19:00 и с допустимым количеством до пяти взлетно-посадочных операций в час. Однако уже к 2026 году руководство аэропорта планирует перевести работу в круглосуточный формат: об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Дмитрий Кириченко.
На сегодняшний день аэропорт Краснодара заявил о планах обслуживания 13 направлений: 7 внутри страны и 6 международных. Общее число рейсов в сезонном расписании превышает 60.
Внутрироссийские маршруты охватят крупнейшие города страны — Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Санкт-Петербург и Москву. В столицу рейсы будут выполняться во все три аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево, что обеспечивает широкий выбор для пассажиров по времени отправления и авиакомпаниям. Например, «Победа», «Ютэйр», «Аэрофлот», S7, «Смартавиа», «Россия» и «Уральские авиалинии» будут выполнять вылеты в Москву практически ежедневно, с утра и до вечера. В других направлениях также наблюдается высокая частота рейсов — из Краснодара можно будет ежедневно улететь в Екатеринбург и Санкт-Петербург, а в Казань, Красноярск, Новосибирск и Сургут — несколько раз в неделю по чётко обозначенным дням.
Международные направления включают шесть городов в четырёх странах: Турции, ОАЭ, Армении и Узбекистане. Наиболее активно представлен туристический маршрут в Анталью, куда запланировано несколько рейсов в день разными авиакомпаниями, включая «Азур эйр» и «Азимут». Также будут открыты регулярные полёты в Стамбул и Дубай, что делает Краснодар удобным пунктом отправления для транзитных и деловых пассажиров. Кроме того, откроется воздушное сообщение с Ереваном, Самаркандом и Ташкентом — здесь будут работать как российские, так и зарубежные перевозчики. Некоторые рейсы находятся на стадии согласования, поэтому часть маршрутов пока указана без конкретных авиакомпаний.
Полёты в Краснодар осуществляют ведущие авиаперевозчики страны, включая «Аэрофлот», S7, «Азимут», «Победу», «Россию», «Ютэйр», «Смартавиа», «Уральские авиалинии» и «Азур эйр». Это говорит о высокой степени интеграции аэропорта в федеральную авиационную сеть и перспективности его развития, сообщает РБК-Краснодар.
Возобновление работы аэропорта Краснодара происходит параллельно с открытием других воздушных гаваней юга России — Элисты и Геленджика, что свидетельствует о поэтапном восстановлении транспортной инфраструктуры в регионе.
Таким образом, аэропорт Краснодара не только возвращается к полноценной работе, но и получает стратегическое значение как крупный региональный авиационный узел с широким спектром внутренних и международных направлений.