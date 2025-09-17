В Краснодаре прошла защита проектов «Школы молодого предпринимателя»

«За пять лет программы мы разработали эффективные методы подготовки молодых лидеров бизнеса. Каждый год обновляем как формат обучения, так и содержание. В этом году еще больше практических занятий, современных предпринимательских инструментов и расширенных форм наставничества. Особое внимание уделяем профессиональному экспертному консалтингу, чтобы максимально индивидуально поддерживать каждого участника. Цель программы неизменна — научить вести прибыльный бизнес с поддержкой государства», — рассказал руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Василий Воробьев.