В Краснодаре прошла защита проектов «Школы молодого предпринимателя»

Более 100 проектов защитили в первом потоке «Школы молодого предпринимателя», который прошел в Краснодаре в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
«За пять лет программы мы разработали эффективные методы подготовки молодых лидеров бизнеса. Каждый год обновляем как формат обучения, так и содержание. В этом году еще больше практических занятий, современных предпринимательских инструментов и расширенных форм наставничества. Особое внимание уделяем профессиональному экспертному консалтингу, чтобы максимально индивидуально поддерживать каждого участника. Цель программы неизменна — научить вести прибыльный бизнес с поддержкой государства», — рассказал руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Василий Воробьев.
На участие в первом потоке «Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых» подали более 2 тыс. заявок, 116 участников успешно защитили свои бизнес-проекты. Среди представленных идей — студия звукозаписи, веган-кондитерская, языковая школа, строительство коттеджного поселка, веб-студия программного цикла, выездная творческая мастерская, киностудия, услуги профориентолога и другие. Члены жюри отобрали пять лучших бизнес-проектов: «Станки с числовым программным управлением», «Нейросетевые решения», «Производство пляжеуборочной техники», Voise Оf Folk и CROC.
Напомним, в «Школе молодого предпринимателя» могут участвовать жители Краснодарского края в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Прием заявок на второй поток обучения продлится до 20 сентября. Подробная информация и форма регистрации доступны на сайте центра «Мой бизнес».
«Школа молодого предпринимателя» реализуется в Краснодарском крае с 2021 года. За это время более 11 тыс. кубанцев уже прошли обучение, 912 выпускников защитили бизнес-проекты, а 904 получили опыт наставничества от действующих предпринимателей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.