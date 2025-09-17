В Сладковском округе Тюменской области организуют семейную квест-игру

Семейная квест-игра «Тайны озера Власово» состоится 20 сентября в Сладковском округе Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в местном отделе культуры, спорта и работы с молодежью.
Мероприятие пройдет около озера Власово. В нем примут участие председатель местного отделения Движения первых, активисты, сотрудники Сладковской центральной районной библиотеки, представители образовательных учреждений и организаций дополнительного образования, социальных служб, а также активная молодежь и волонтеры.
Для участников проведут интеллектуальные игры, загадки, спортивные соревнования, также в программе песни у костра, обед на природе и рассказ о легендах озера Власово. Главная цель мероприятия — укрепление ценностей семейного общения, популяризация совместного досуга и продвижение идей взаимопомощи и поддержки между поколениями.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.