В Сочи реконструируют дорогу федерального значения

«С окончанием высокого курортного сезона федеральные дорожники начинают работы по ремонту и обустройству участков автомобильных дорог. Ремонт тоннеля — процесс, требующий обеспечения всех мер безопасности как для работников, так и для автомобилистов. Поэтому на время работ движение в нем будет полностью перекрыто. Тем не менее по временной схеме движения сохранится транспортная доступность всех микрорайонов города», — отметил заместитель главы города Вячеслав Бауэр.