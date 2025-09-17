В Сочи реконструируют дорогу федерального значения

Ремонт в тоннеле № 2А Дублера Курортного проспекта проведут в Сочи в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Тоннель расположен между транспортными развязками на улицу Фабрициуса и в село Раздольное. На время ремонта объезд будет организован по временной схеме, но с сохранением транспортной доступности всех микрорайонов.
«С окончанием высокого курортного сезона федеральные дорожники начинают работы по ремонту и обустройству участков автомобильных дорог. Ремонт тоннеля — процесс, требующий обеспечения всех мер безопасности как для работников, так и для автомобилистов. Поэтому на время работ движение в нем будет полностью перекрыто. Тем не менее по временной схеме движения сохранится транспортная доступность всех микрорайонов города», — отметил заместитель главы города Вячеслав Бауэр.
Напомним, на время высокого летнего сезона был приостановлен ремонт на некоторых участках дорог, к примеру у села Нижнее Учдере. Осенью работы возобновятся.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.