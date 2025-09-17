Новые станции Троицкой линии метро обеспечены мобильной связью

«Вместе с партнерами мы создаем для москвичей и гостей столицы самые комфортные условия для поездок. Одна из важных задач, которую нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин — улучшать доступность мобильного интернета на инфраструктуре метро. С момента открытия нового участка Троицкой линии интернет здесь работает на таком же высоком уровне, как и на других линиях метро и МЦК. Поэтому пассажиры могут с легкостью подключаться к привычным онлайн-сервисам», — также цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.