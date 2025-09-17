Новые станции Троицкой линии метро обеспечены мобильной связью

«Для пассажиров Московского метрополитена качественная мобильная связь давно стала привычным атрибутом, когда время в поездках проводится с пользой — за работой, учебой, общением и развлечениями», — приводятся в сообщении слова вице-президента, директора московского региона МТС Дмитрия Рылова.
Как пояснили в компании, для обеспечения связью на платформах и вестибюлях задействованы многодиапазонные базовые станции, а в туннелях — высокочастотный щелевой кабель.
«Вместе с партнерами мы создаем для москвичей и гостей столицы самые комфортные условия для поездок. Одна из важных задач, которую нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин — улучшать доступность мобильного интернета на инфраструктуре метро. С момента открытия нового участка Троицкой линии интернет здесь работает на таком же высоком уровне, как и на других линиях метро и МЦК. Поэтому пассажиры могут с легкостью подключаться к привычным онлайн-сервисам», — также цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Первые станции Троицкой линии метро «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» начали работу 7 сентября 2024 года, второй участок (станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская») — 28 декабря 2024 года. На всех этих запусках мобильная связь на станциях и в туннелях линии появлялась к моменту их открытия.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города, 13 сентября 2025 года, открыли движение поездов на третьем участке Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ».