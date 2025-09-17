Безымянный проезд в Петербурге получил имя. Улица названа в честь юриста Анатолия Кони

Уроженец Петербурга Анатолий Федорович Кони (1844−1927) вошел в историю как выдающийся юрист, государственный и общественный деятель. Он прославился как председатель суда присяжных по делу Веры Засулич, был членом Государственного совета и профессором Петроградского университета. Также Кони стал автором книг «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы» и др.