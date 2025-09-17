Ричмонд
Безымянный проезд в Петербурге получил имя. Улица названа в честь юриста Анатолия Кони

На карте Петербурга появилось новое название — улица Анатолия Кони. Безымянный проезд от Московского проспекта до Варшавской улицы в Московском районе официально получил имя известного в начале XX века юриста.

Об этом «Фонтанке» 17 сентября рассказала президент Фонда поддержки и развития исторического наследия А. Ф. Кони Людмила Кулешова.

Торжественное мероприятие по случаю присвоения названия прошло у памятника Кони рядом с Российской национальной библиотекой. В нем приняли участие представители власти, правоохранительных органов и юридического сообщества. Присвоение улице имени Кони осуществлено на основании постановления правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2025 года.

Уроженец Петербурга Анатолий Федорович Кони (1844−1927) вошел в историю как выдающийся юрист, государственный и общественный деятель. Он прославился как председатель суда присяжных по делу Веры Засулич, был членом Государственного совета и профессором Петроградского университета. Также Кони стал автором книг «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы» и др.