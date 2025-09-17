В Польше депортируют украинца, запустившего дрон, пишут СМИ

На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями на улице Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон и задержаны двое граждан Белоруссии. Позднее оказалось, что речь идет о гражданине Украины, которому 21 год, и гражданке Белоруссии 17 лет.
«Украинцу, пилотировавшему дрон над Бельведером, предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. Он был передан пограничникам с ходатайством о депортации», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что его 17-летняя спутница, имеющая белорусское гражданство, была допрошена в качестве свидетеля и отпущена домой.