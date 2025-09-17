Ричмонд
График медработников в Петербурге существенно изменят: в чем причина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября, ФедералПресс. В Северной столице хотят изменить график медработников для борьбы с дефицитом кадров. Кроме того, речь идет об усилении социальных гарантий для самих работников.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Изменения… направлены на усиление защиты трудовых прав медиков и обеспечение стабильной работы организаций, привлекающих специалистов на условиях совместительства», — сообщили в пресс-службе городского парламента.

Согласно документу, будет четко регламентирована продолжительность труда по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала. Как отмечается в пояснительной записке, это гарантирует защиту трудовых прав медиков и обеспечит надежную деятельность организаций, испытывающих кадровый голод. Напомним, что в Северной столице, как и во многих других регионах России, часто сталкиваются с проблемой нехватки кадров в сфере медицины.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что названы средние зарплаты врачей в Петербурге.