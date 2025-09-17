График медработников в Петербурге существенно изменят: в чем причина

Согласно документу, будет четко регламентирована продолжительность труда по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала. Как отмечается в пояснительной записке, это гарантирует защиту трудовых прав медиков и обеспечит надежную деятельность организаций, испытывающих кадровый голод. Напомним, что в Северной столице, как и во многих других регионах России, часто сталкиваются с проблемой нехватки кадров в сфере медицины.