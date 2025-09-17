Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 18 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 18 сентября 2025 коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 18 сентября 2025.
В Свердловском районе на улицах Фадеева, Мамина-Сибиряка, Рябинова, Стрижи и Первомайский света не будет в течение всего дня, где-то электричество отключат на два часа ночью с 01:00 до 03:00.
В Ленинском районе временные неудобства коснутся жителей некоторых домов в ночные часы, а вот на 2-й Горьковской света не будет с 13 до 17 часов.
На большинстве улиц в Октябрьском районе временные неудобства продлятся с 9:00 до 17:00. А жители Пискунова, Ширямова, Красноярской и Депутатской не заметят отсутствия электричества, потому что в это время они будут спать. В Правобережном районе на протяжении всего дня по разным адресам будет прекращено энергоснабжение.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 18 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.
