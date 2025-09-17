Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 18 сентября 2025

На большинстве улиц в Октябрьском районе временные неудобства продлятся с 9:00 до 17:00. А жители Пискунова, Ширямова, Красноярской и Депутатской не заметят отсутствия электричества, потому что в это время они будут спать. В Правобережном районе на протяжении всего дня по разным адресам будет прекращено энергоснабжение.