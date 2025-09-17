Пермяк оштрафован за кражу арт-объекта с набережной

Мировой судья судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Перми, обвиняемого в краже.
Мировой судья установил, что ночью в конце марта фигурант прогуливался по пешеходной части набережной Камы и увидел, что бронзовая скульптура «Мишка с посикунчиком» надлежащим образом не закреплена.
Испытывая материальные трудности, мужчина решил забрать арт-объект с собой, чтобы продать. Впрочем, позже похититель вернул скульптуру правоохранительным органам.
Мировой судья прекратил производство по уголовному делу и применил к виновному меру воздействия в виде судебного штрафа. Постановление судьи еще не вступило в законную силу.