Владимир Костюк назначен директором департамента ЖКХ Новочеркасска

Владимир Костюк в 2021 году возглавил дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Еще раньше в разные годы он был начальником отдела ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области, а также занимал различные должности в региональном минтрансе.