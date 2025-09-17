Владимир Костюк назначен директором департамента ЖКХ Новочеркасска

Владимир Костюк назначен директором департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новочеркасска. Об этом сообщили местные власти.
К своим обязанностям управленец приступил 16 сентября.
Владимир Костюк в 2021 году возглавил дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Еще раньше в разные годы он был начальником отдела ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области, а также занимал различные должности в региональном минтрансе.
Чиновник окончил Ростовский государственный строительный университет, по специальности «автомобильные дороги и аэродромы».
