Лавров назвал Большой Алтай уникальным историческим симбиозом

Лавров: Большой Алтай остается важным элементом общеевразийского единства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Большой Алтай является уникальной историко-культурной синергией, а также важным элементом общеевразийского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня Большой Алтай остается уникальным историко-культурным симбиозом, важным элементом общеевразийского единства», — отметил Лавров в приветствии организаторам, участникам и гостям IV Международного алтаистического форума «Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность».

Он подчеркнул, что встречи в рамках форума утвердились в качестве авторитетной дискуссионной площадки, объединяющей представителей органов власти, экспертных, академических, общественных кругов России и ряда зарубежных стран, прежде всего, центральноазиатских стратегических партнеров и союзников.

«Трудно переоценить ваш вклад в продвижение международного гуманитарного сотрудничества, поддержание атмосферы взаимопонимания между народами Евразии. В России — крупнейшей евразийской державе, государстве-цивилизации — испокон веков в мире и согласии проживают представители многих этносов, культур, религий. Всех их объединяет приверженность непреходящим общим нравственным ценностям. Это единство в многообразии мы будем и далее бережно хранить», — уточнил глава МИД РФ.

В заключение министр иностранных дел РФ пожелал всем участникам успешной работы на полях форума и всего самого доброго.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше