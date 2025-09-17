Лавров назвал Большой Алтай уникальным историческим симбиозом

«Трудно переоценить ваш вклад в продвижение международного гуманитарного сотрудничества, поддержание атмосферы взаимопонимания между народами Евразии. В России — крупнейшей евразийской державе, государстве-цивилизации — испокон веков в мире и согласии проживают представители многих этносов, культур, религий. Всех их объединяет приверженность непреходящим общим нравственным ценностям. Это единство в многообразии мы будем и далее бережно хранить», — уточнил глава МИД РФ.