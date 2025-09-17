Лавров назвал Большой Алтай уникальным историческим симбиозом

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Большой Алтай является уникальной историко-культурной синергией, а также важным элементом общеевразийского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сегодня Большой Алтай остается уникальным историко-культурным симбиозом, важным элементом общеевразийского единства», — отметил Лавров в приветствии организаторам, участникам и гостям IV Международного алтаистического форума «Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность».
Он подчеркнул, что встречи в рамках форума утвердились в качестве авторитетной дискуссионной площадки, объединяющей представителей органов власти, экспертных, академических, общественных кругов России и ряда зарубежных стран, прежде всего, центральноазиатских стратегических партнеров и союзников.
«Трудно переоценить ваш вклад в продвижение международного гуманитарного сотрудничества, поддержание атмосферы взаимопонимания между народами Евразии. В России — крупнейшей евразийской державе, государстве-цивилизации — испокон веков в мире и согласии проживают представители многих этносов, культур, религий. Всех их объединяет приверженность непреходящим общим нравственным ценностям. Это единство в многообразии мы будем и далее бережно хранить», — уточнил глава МИД РФ.
В заключение министр иностранных дел РФ пожелал всем участникам успешной работы на полях форума и всего самого доброго.