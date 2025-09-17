Экс-руководителей Росгвардии обвинили в превышении полномочий

Главное военное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии — генерал-майора Михаила Варенцова и бывшего начальника Главного центра информационных технологий войск национальной гвардии Николая Чепкасова. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, дело связано с нацпроектом «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2019—2020 годах Росгвардия заключила три крупных контракта с ФГБУ «Научно-исследовательский институт “Восход”» на разработку специального программного обеспечения. Контролировать выполнение этих работ должны были Варенцов и Чепкасов.
Следствие считает, что в 2021—2023 годах Варенцов и Чепкасов приняли и оплатили программное обеспечение, которое не соответствовало требованиям контрактов. В результате Росгвардия понесла материальный ущерб в размере более 350 млн рублей.
В ходе расследования суд арестовал имущество обвиняемых по ходатайству ГВСУ.