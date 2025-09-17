Экс-руководителей Росгвардии обвинили в превышении полномочий

По данным издания, дело связано с нацпроектом «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2019—2020 годах Росгвардия заключила три крупных контракта с ФГБУ «Научно-исследовательский институт “Восход”» на разработку специального программного обеспечения. Контролировать выполнение этих работ должны были Варенцов и Чепкасов.