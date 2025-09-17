Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-руководителей Росгвардии обвинили в превышении полномочий

Следственный комитет завершил работу над делом бывших руководителей Росгвардии, Михаила Варенцова и Николая Чепкасова. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, связанное с приемкой и оплатой программного обеспечения для нацпроекта «Цифровая экономика».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Главное военное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии — генерал-майора Михаила Варенцова и бывшего начальника Главного центра информационных технологий войск национальной гвардии Николая Чепкасова. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, дело связано с нацпроектом «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2019—2020 годах Росгвардия заключила три крупных контракта с ФГБУ «Научно-исследовательский институт “Восход”» на разработку специального программного обеспечения. Контролировать выполнение этих работ должны были Варенцов и Чепкасов.

Следствие считает, что в 2021—2023 годах Варенцов и Чепкасов приняли и оплатили программное обеспечение, которое не соответствовало требованиям контрактов. В результате Росгвардия понесла материальный ущерб в размере более 350 млн рублей.

В ходе расследования суд арестовал имущество обвиняемых по ходатайству ГВСУ.