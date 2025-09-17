Новый медцентр открыли в Невском районе на улице Чудновского

В Невском районе Петербурга построили новый медицинский центр. Учреждение расположилось на улице Чудновского, 21. 17 сентября двери центра открылись для пациентов, сообщила пресс-служба Смольного. Центр создали ООО «КДЦ на Чудновского».
— Учреждение включает в себя два корпуса. В многофункциональном здании расположилась клиника, где есть кабинеты врачей различных специальностей, УЗИ, МРТ и КТ, прививочный пункт, процедурные и перевязочные комнаты, рентген-кабинет, зоны функциональной и кардиологической диагностики, детские и взрослые стоматологические кабинеты, дневные стационары, аптека и другие помещения, — уточнили в пресс-службе администрации города.
Второй корпус — двухэтажное здание, переданное инвестором в собственность Санкт-Петербурга. В нем разместится детская поликлиника, которая будет оказывать государственные услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования.