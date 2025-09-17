Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 17 сентября

Вечером 17 сентября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС России по региону.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — информирует экстренная служба.
Всем советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, прошедшей ночью в регионе силы ПВО отразили ночью воздушную атаку в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Пострадавших нет.
