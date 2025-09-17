Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 17 сентября

Жителей Дона снова предупредили о беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 сентября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС России по региону.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — информирует экстренная служба.

Всем советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, прошедшей ночью в регионе силы ПВО отразили ночью воздушную атаку в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Пострадавших нет.

Подпишись на нас в Telegram.