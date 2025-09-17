Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поликлинику Еманжелинска Челябинской области поступило новое оборудование

Оно позволит подбирать очки и исследовать остроту зрения.

Источник: Национальные проекты России

Новое офтальмологическое оборудование поступило в детскую поликлинику районной больницы Еманжелинска Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Медучреждение получило высокоточную оправу для пробных линз WZ-YG004 и современный осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-04−01 (аппарат Ротта).

Оправа для пробных линз является незаменимым инструментом для максимально точного подбора очков. Она позволяет офтальмологу аккуратно и индивидуально определить необходимые диоптрии. Аппарат Ротта гарантирует стандартизированное и правильное освещение таблиц для проверки зрения.

«В отличие от устаревших моделей, эта оправа легкая и не вызывает дискомфорта при ношении. Это критически важно для детей, которым порой трудно сидеть неподвижно и сосредоточиться во время обследования. Процесс подбора становится менее утомительным и стрессовым, что позволяет получить более достоверные результаты. Чем точнее подобраны очки, тем эффективнее будет коррекция зрения, что напрямую влияет на качество обучения, развитие и общее самочувствие ребенка», — отметил и. о. главного врача больницы Ринад Шахмарданов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.