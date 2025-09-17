В поликлинику Еманжелинска Челябинской области поступило новое оборудование

«В отличие от устаревших моделей, эта оправа легкая и не вызывает дискомфорта при ношении. Это критически важно для детей, которым порой трудно сидеть неподвижно и сосредоточиться во время обследования. Процесс подбора становится менее утомительным и стрессовым, что позволяет получить более достоверные результаты. Чем точнее подобраны очки, тем эффективнее будет коррекция зрения, что напрямую влияет на качество обучения, развитие и общее самочувствие ребенка», — отметил и. о. главного врача больницы Ринад Шахмарданов.