Умер известный хоккейный тренер и академик Леонид Михно

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга поделился печальной вестью. 16 сентября на 78-м году жизни умер заслуженный тренер России по хоккею, заслуженный работник физкультуры и спорта РФ, доктор педагогических наук, профессор, академик Петровской академии наук и искусств Леонид Владимирович Михно.

Источник: Официальный телеграм-канал Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

За свою насыщенную жизнь заслуженный тренер России создал Ассоциацию ветеранов хоккея и спортивного клуба «Тройка», стал вице-президентом Федерации хоккея России и президентом Северо-Западной межрегиональной федерации хоккея, а также был генеральным менеджером сборных команд России по хоккею.

На своих постах он многого добился и внес неоценимый вклад в развитие хоккея в стране. Леонид Владимирович также заведовал кафедрой теории и методики хоккея в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

«Среди его многочисленных воспитанников немало известных хоккеистов, тренеров клубов КХЛ и сборных, обладателей Кубка Гагарина, чемпионов и призёров мировых первенств», — сообщили в заявлении пресс-службы Федерации хоккея России.

Точные причины смерти не разглашаются. В Комитете по физической культуре и спорту принесли искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанникам Леонида Михайловича.