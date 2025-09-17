Умер известный хоккейный тренер и академик Леонид Михно

За свою насыщенную жизнь заслуженный тренер России создал Ассоциацию ветеранов хоккея и спортивного клуба «Тройка», стал вице-президентом Федерации хоккея России и президентом Северо-Западной межрегиональной федерации хоккея, а также был генеральным менеджером сборных команд России по хоккею.
На своих постах он многого добился и внес неоценимый вклад в развитие хоккея в стране. Леонид Владимирович также заведовал кафедрой теории и методики хоккея в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.
«Среди его многочисленных воспитанников немало известных хоккеистов, тренеров клубов КХЛ и сборных, обладателей Кубка Гагарина, чемпионов и призёров мировых первенств», — сообщили в заявлении пресс-службы Федерации хоккея России.
Точные причины смерти не разглашаются. В Комитете по физической культуре и спорту принесли искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанникам Леонида Михайловича.