В Оренбургской области запустили новый турмаршрут «Уральский ветер»

Новый автомобильный туристический маршрут «Уральский ветер» запустили в Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В него вошел Новосергиевский район, сообщили в местной администрации.
Маршрут протяженностью более 400 км соединяет Самару и Оренбург. В число ключевых остановок в регионе вошли пещеры при Никольском женском монастыре в Новосергиевском районе. Путешественники смогут прогуляться по разветвленным переходам, посетить подземный храм и святой источник.
Кроме того, в маршрут вошли этнопарк дружбы народов и экопарк «Бариновская мельница» в Самарской области, национальный парк «Бузулукский бор», а также губернаторский музей, яшмовая комната и музей Ростроповичей в Оренбурге.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.