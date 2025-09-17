Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбургской области запустили новый турмаршрут «Уральский ветер»

В него вошли пещеры при Никольском женском монастыре с подземным храмом и святым источником.

Источник: Национальные проекты России

Новый автомобильный туристический маршрут «Уральский ветер» запустили в Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В него вошел Новосергиевский район, сообщили в местной администрации.

Маршрут протяженностью более 400 км соединяет Самару и Оренбург. В число ключевых остановок в регионе вошли пещеры при Никольском женском монастыре в Новосергиевском районе. Путешественники смогут прогуляться по разветвленным переходам, посетить подземный храм и святой источник.

Кроме того, в маршрут вошли этнопарк дружбы народов и экопарк «Бариновская мельница» в Самарской области, национальный парк «Бузулукский бор», а также губернаторский музей, яшмовая комната и музей Ростроповичей в Оренбурге.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.