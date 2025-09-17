Ричмонд
Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей

Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу с выпускниками колледжей.

«Хочу сказать, что 2 октября наша система среднего профессионального образования празднует юбилей 85 лет со дня основания. Пройдут торжественные мероприятия, и в рамках празднования этой даты позвольте вас, уважаемый Владимир Владимирович, пригласить на встречу с нашими ребятами, лучшими студентами колледжей», — сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.