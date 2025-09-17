Ричмонд
С 17 сентября в Ростовской области начали отключения телерадиосигнала

Перебои в работе ТВ и радио ожидаются в нескольких населенных пунктах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В четырех населенных пунктах Ростовской области с 17 по 19 сентября запланировали временные отключения теле- и радиосигнала. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.

Сегодня, 17 сентября, в течение дня перебой в вещании должны были наблюдаться в селе Ремонтное Ремонтненского района.

Такие же сложности с сигналом возможны:

18 сентября: в слободе Алексеево-Тузловка Родионово-Несветайского района (с 10 до 16 часов) и в селе Валуевка Ремонтненского района (с 11 до 17 часов);

19 сентября в селе Федосеевка Заветинского района (с 11 до 17 часов).

Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия согласовали с вещателями. Некоторые работы могут перенести в случае неподходящей погоды.

