С 17 сентября в Ростовской области начали отключения телерадиосигнала

В четырех населенных пунктах Ростовской области с 17 по 19 сентября запланировали временные отключения теле- и радиосигнала. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.
Сегодня, 17 сентября, в течение дня перебой в вещании должны были наблюдаться в селе Ремонтное Ремонтненского района.
Такие же сложности с сигналом возможны:
18 сентября: в слободе Алексеево-Тузловка Родионово-Несветайского района (с 10 до 16 часов) и в селе Валуевка Ремонтненского района (с 11 до 17 часов);
19 сентября в селе Федосеевка Заветинского района (с 11 до 17 часов).
Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия согласовали с вещателями. Некоторые работы могут перенести в случае неподходящей погоды.
