Пермяков приглашают на фестиваль к юбилею Евгения Панфилова

Фестиваль «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+) в Перми продлится три дня, с 18 по 20 сентября. Это масштабное событие посвящено 70-летию со дня рождения выдающегося мастера современной хореографии. Фестиваль, организованный театром «Балет Евгения Панфилова», пройдет на сцене театра и сцене пермского Дома молодежи (ул. Петропавловская, 185).
Фестиваль откроется 18 сентября в 19:00 на сцене Дома молодежи. В этот день зрителей ждут показы двух знаковых спектаклей Евгения Панфилова. После показов запланирована офф-программа — это будет вечер встреч и воспоминаний с друзьями, коллегами и соратниками Евгения Панфилова.
На следующий день в 19:00 на сцене театра «Балет Евгения Панфилова» (ул. Петропавловская, 185) состоится гостевая программа. В субботу, 20 сентября, в 16:00 на сцене театра пройдет лекция «Евгений Панфилов: опережая время» от ведущего российского эксперта в области современного танца Ларисы Барыкиной. В 19:00 зрителей ждет премьера спектакля «Поэма странствий» (12+) — хореографическое посвящение Евгению Панфилову на музыку «Реквиема» Моцарта. Постановка приглашенного хореографа Игора Кирова (Республика Северная Македония) завершит фестиваль.