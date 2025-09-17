Пермяков приглашают на фестиваль к юбилею Евгения Панфилова

Фестиваль откроется 18 сентября в 19:00 на сцене Дома молодежи. В этот день зрителей ждут показы двух знаковых спектаклей Евгения Панфилова. После показов запланирована офф-программа — это будет вечер встреч и воспоминаний с друзьями, коллегами и соратниками Евгения Панфилова.