В поликлинике № 4 Ульяновска открыли центр здоровья

«Центр здоровья в поликлинике № 4 предоставляет широкий спектр услуг, направленных на профилактику и коррекцию факторов риска неинфекционных заболеваний. Особое внимание будет уделено пациентам с факторами риска хронических заболеваний, выявленными в результате профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Кроме этого, специалисты, при необходимости, будут разрабатывать индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни и рациональному питанию. Очень важно доступно рассказать пациентам о рисках развития заболеваний, которым они могут быть подвержены», — отметила и. о. главного врача поликлиники № 4 Валентина Караулова.