В поликлинике № 4 Ульяновска открыли центр здоровья

Центр здоровья открыли в городской поликлинике № 4 Ульяновска в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ульяновской области.
Местные жители смогут обратиться в учреждение за профилактической медицинской помощью, пройти обследование, получить индивидуальные рекомендации по правильному питанию и отказу от вредных привычек, а также психологическую помощь.
«Центр здоровья в поликлинике № 4 предоставляет широкий спектр услуг, направленных на профилактику и коррекцию факторов риска неинфекционных заболеваний. Особое внимание будет уделено пациентам с факторами риска хронических заболеваний, выявленными в результате профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Кроме этого, специалисты, при необходимости, будут разрабатывать индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни и рациональному питанию. Очень важно доступно рассказать пациентам о рисках развития заболеваний, которым они могут быть подвержены», — отметила и. о. главного врача поликлиники № 4 Валентина Караулова.
По словам министра здравоохранения региона Марии Шалягиной, профильные центры здоровья уже работают в поликлинике № 1 и центральной городской клинической больнице. В скором времени такие учреждения появятся также в поликлинике № 5 и центральной клинической медико-санитарной части.
Отметим, записаться на обследования можно на приеме в отделении профилактики, у участкового терапевта, при обращении в регистратуру и по телефону (8422) 27−46−14.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.