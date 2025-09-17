На Госуслугах появилась бесплатная база электронных обучающих материалов

КАЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. На Госуслугах с этого учебного года доступна бесплатная Единая база электронных обучающих материалов для учителей и учащихся, в ее создании участвовали и основные провайдеры платного образовательного контента, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на Kazan Digital Week.