На форуме Kazan Digital Week-2025 показали кабинку канатной дороги в Казани

Ее дизайн подчеркивает региональную идентичность проекта.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме Kazan Digital Week-2025 был представлен дизайн кабин для будущей канатной дороги «Аэромост», которая в столице Татарстана соединит парк имени Горького и стадион «Ак Барс Арена». Кабины будут выполнены в цветах татарстанского триколора, подчеркивая региональную идентичность проекта.

Ожидается, что канатная дорога протяженностью 2,8 километра обеспечит перевозку пассажиров через экстрим-парк «УРАМ» до площадки у стадиона всего за 10 минут. Пропускная способность составит 2,4 тысячи человек в час в каждом направлении. Эта канатная дорога должна быть построена к 2030 году.