На форуме Kazan Digital Week-2025 показали кабинку канатной дороги в Казани

Ожидается, что канатная дорога протяженностью 2,8 километра обеспечит перевозку пассажиров через экстрим-парк «УРАМ» до площадки у стадиона всего за 10 минут. Пропускная способность составит 2,4 тысячи человек в час в каждом направлении. Эта канатная дорога должна быть построена к 2030 году.