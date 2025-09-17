В Липецке состоится Всероссийский конкурс казачьей культуры

Всероссийский открытый конкурс казачьей культуры «Казачьи родники» пройдет в девятый раз в Доме музыки Липецка 25 и 26 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Липецкой области.
«Цель нашего конкурса — возрождение и сохранение лучших образцов казачьей культуры. Мы надеемся услышать новых талантливых исполнителей, увидеть интересные коллективы, преподавателей в сфере исконно народной культуры, и это стимулирует к новому творчеству», — отметила инициатор конкурса, руководитель ансамбля народной песни «Зень» имени В. Н. Владимировой Арина Гридина.
В номинации конкурса входят вокальное, хореографическое, инструментальное искусство и художественное слово, а также специальная номинация — «Мы помним, мы гордимся!», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Отметим, все участники конкурса получат дипломы, а лауреаты — памятные подарки и возможность выступить на ежегодном Казачьем балу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.