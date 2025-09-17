В селе Тиинск Ульяновской области отремонтировали отделение больницы

Отделение Новомайнской участковой больницы в селе Тиинск Ульяновской области отремонтировали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В отделении обновили потолки в помещениях, коридор и зону регистратуры. Также отремонтировали стоматологический, перевязочный и процедурный кабинеты и полностью заменили коммуникации.
«В этом году Зерносовхозская, Рязановская, Мулловская и Тиинская участковые больницы Мелекесского района присоединились к Новомайнской больнице. После завершения процедуры слияния все подразделения продолжают работать по прежним адресам и обновляются. В этом году провели ремонт в Зерносовхозской, Рязановской и Тиинской больницах. Улучшение условий оказания первичной медицинской помощи — важнейшая задача нацпроекта, направленного на повышение продолжительности жизни жителей», — отметила министр здравоохранения региона Мария Шалягина.
Всего в этом году в Ульяновской области уже отремонтировали 17 поликлиник.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.