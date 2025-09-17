В Челябинске пройдет просветительский марафон «Знание. Первые»

Челябинская область вошла в число 11 регионов — участников федерального просветительского марафона «Знание. Первые», сообщили в региональном правительстве. Мероприятие стартует в Челябинске 26 сентября в соответствии с целями нацпроектов «Молодежь и дети» и «Новые атомные и энергетические технологии».
Масштабное событие организовано Российским обществом «Знание» при поддержке ГК «Росатом». Оно будет посвящено 80-летию атомной промышленности России. Марафон будет проходить на площадке Челябинского государственного университета.
Государственные и общественные деятели, руководители ведущих компаний и госкорпораций, представители сферы культуры и искусства, спортсмены, журналисты и медиаэксперты поделятся своим опытом с молодежью. Они расскажут о достижениях, технологиях и инновациях, которые сделали Россию мировым лидером в атомной отрасли и стали основой ее суверенитета.
«Атомная отрасль — это не только славная история. Это прежде всего будущее, которое создают целеустремленные, любознательные ученые, инженеры, исследователи и многие другие специалисты. Их энергия и смелые идеи будут определять развитие высоких технологий, производства новых материалов, ядерной медицины, экологически чистой энергетики. И конечно, атомная отрасль ждет молодые кадры, предлагая уникальные траектории для роста», — отметил губернатор региона Алексей Текслер.
Ключевыми темами марафона станут история и будущее атомной отрасли, научные подвиги, мирный атом как символ прогресса и возможности для самореализации молодежи. Помимо лекций и дискуссий участников ждут экскурсии, тематические квизы и масштабный флешмоб на ВДНХ. Трансляция событий будет доступна на сайте и в соцсетях общества «Знание». Аккредитация СМИ и регистрация участников открыты до 22 сентября по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.