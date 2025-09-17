Последние новости к вечеру 17 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 сентября 2025 года.
Начались первые военные поставки США на Украину за счет НАТО
ВС России поразили ж/д объекты, используемые ВСУ
Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях
Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией
В опубликованных данных Министерства финансов Грузии на конец августа, впервые в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед Россией, стоит прочерк. Предыдущие месяцы он неизменно оставался на уровне $3,997 млн.
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу о продлении отпуска до 35 дней
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в России до 35 дней, заявил, что нужно посмотреть на все аспекты инициативы.