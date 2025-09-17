Ричмонд
Последние новости к вечеру 17 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 17 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 17 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 сентября 2025 года.

Начались первые военные поставки США на Украину за счет НАТО

Источник: Reuters

«Четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и уже на своем пути (на Украину. — Прим. ред.)», — сказал высокопоставленный представитель НАТО на Украине Патрик Тернер.

ВС России поразили ж/д объекты, используемые ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях

Источник: РИА "Новости"

«Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — сообщили в Минфине.

Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией

В опубликованных данных Министерства финансов Грузии на конец августа, впервые в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед Россией, стоит прочерк. Предыдущие месяцы он неизменно оставался на уровне $3,997 млн.

Минтруд пообещал рассмотреть инициативу о продлении отпуска до 35 дней

Источник: РИА "Новости"

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в России до 35 дней, заявил, что нужно посмотреть на все аспекты инициативы.

