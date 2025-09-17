В Свердловской области создадут индустриальный парк «Новоуральский»

Новый индустриальный парк «Новоуральский» появится в Свердловской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Уже утвержден проект планировки территории, выполнены инженерные изыскания и получено положительное заключение государственной экспертизы. Также организовано присоединение к временным электросетям на период строительства. Общая площадь парка составит 256,6 га. Ожидается, что к 2035 году здесь будут работать 46 резидентов, которые создадут 838 новых рабочих мест и инвестируют в экономику региона 5,7 млрд рублей.
Реализация первой очереди парка уже началась. Подтверждены восемь инвестиционных проектов резидентов, которые планируют инвестировать 1 млрд рублей и создать 232 рабочих места.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.