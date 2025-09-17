В Свердловской области создадут индустриальный парк «Новоуральский»

Уже утвержден проект планировки территории, выполнены инженерные изыскания и получено положительное заключение государственной экспертизы. Также организовано присоединение к временным электросетям на период строительства. Общая площадь парка составит 256,6 га. Ожидается, что к 2035 году здесь будут работать 46 резидентов, которые создадут 838 новых рабочих мест и инвестируют в экономику региона 5,7 млрд рублей.