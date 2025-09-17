«Считаю, что молодежи главное — это жилье». Лукашенко высказался о поддержке белорусских семей при рождении второго ребенка

На встрече с идеологами, историками и экспертами в День народного единства 17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность поддержки семей при рождении второго ребенка. Об этом, пишет пресс-служба главы государства, сказала руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин Евгения Калечиц.
Отметив господдержку, льготы и выплаты при рождении третьего ребенка в семье, она добавила:
«Что касается рождения второго ребенка, то здесь стандартная ситуация. Было бы неплохо стимулировать женщин на рождение второго ребенка. Может, какие-то выплаты, льготы, кредитование осуществлять и при рождении второго ребенка».
Александр Лукашенко в ответ заметил, что дело не в том, «будет семейный капитал на второго ребенка или нет». Президент отметил, что для любых выплат требуются немалые средства:
«Чтобы доплатить за второго или первого, вряд ли мы в ближайшее время это сможем сделать. Это если искренне и откровенно».
По его словам, главное — помочь молодым людям:
«Считаю, что молодежи главное. Поэтому я думаю, что нам надо сконцентрироваться на жилье. Вот для военных (не только армии, а людей в погонах) за пятилетку эту мы проблему с жильем решим. Я концентрируюсь на том, чтобы жилье не только для военных, но и для молодежи особенно. Хоть какой-то уголок должен быть».
Но в целом, государство готово стараться помочь тем, кому требуется вне зависимости от числа детей в семье.
«Не всем огулом», — добавил глава страны.
Тем временем Лукашенко рассказал, где ищет будущих президентов Беларуси, добавив: «Перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть». И снова высказался о женщине на посту главы страны: «Был бы рад, если бы нашлась такая». Еще Александр Лукашенко раскрыл, что будет чувствовать будущий молодой президент Беларуси.
Еще он сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер, и сделал заявление о советском прошлом в Беларуси.