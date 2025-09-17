В Головчинской школе Белгородской области обновили кабинеты труда и ОБЗР

Кабинет ОБЗР получил профессиональные манекены для отработки навыков оказания первой помощи и непрямого массажа сердца. Также в нем появились учебные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, дозиметры-радиометры, учебные гранаты и противогазы. В кабинете труда установили современные фрезерные, лазерные и деревообрабатывающие станки, новые верстаки и инструменты. Также в школе появились швейные машины, манекены и гладильные доски. Для кулинарии закупили электроплиты, утюги и всю необходимую посуду.