В Головчинской школе Белгородской области обновили кабинеты труда и ОБЗР

Кабинеты основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труда в школе села Головчино Белгородской области обновили к новому учебному году в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Грайворонского городского округа.
До модернизации кабинеты были оснащены лишь на 40−50%, и педагогам приходилось искать нестандартные подходы для проведения уроков. Теперь ученики осваивают практические навыки на современном оборудовании.
Кабинет ОБЗР получил профессиональные манекены для отработки навыков оказания первой помощи и непрямого массажа сердца. Также в нем появились учебные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, дозиметры-радиометры, учебные гранаты и противогазы. В кабинете труда установили современные фрезерные, лазерные и деревообрабатывающие станки, новые верстаки и инструменты. Также в школе появились швейные машины, манекены и гладильные доски. Для кулинарии закупили электроплиты, утюги и всю необходимую посуду.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.