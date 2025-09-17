Глобальное потепление может разрушить 70% коралловых рифов в Атлантике

Такая ситуация, по словам ученых, будет дополнительно усугублена тем, что уровень моря вырастет примерно на 30−50 см к середине столетия, что ускорит разрушение рифов и сделает побережье еще более уязвимым для ударов стихии даже с учетом всех возможных мер по восстановлению популяций кораллов. Это в очередной раз подчеркивает важность борьбы с глобальным потеплением и говорит в пользу разработки новых стратегий по борьбе с возможными последствиями ударов стихии, подытожили ученые.