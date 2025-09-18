Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские врачи прооперировали пациента с метастазами в печени

Пациент проходит ускоренную реабилитацию.

Источник: пресс-службы регионального Минздрава

57-летний мужчина поступил в отделение абдоминальной онкологии Воронежского онкоцентра для планового хирургического лечения из-за прогрессирования злокачественной опухоли ободочной кишки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ноябре 2024 года пациента уже оперировали из-за рака восходящей ободочной кишки. Тогда гистологическое исследование зафиксировало третью стадию заболевания с неблагоприятными прогностическими факторами. После этого воронежец прошел семь курсов химиотерапии. И хотя признаки продолжения опухолевого процесса не были выявлены, но врачи обнаружили метастаз в печени. Опухолевый процесс удалось стабилизировать с помощью химиотерапии. Теперь же онкологи провели необходимую операцию на печени. В состав операционной бригады вошли — хирурги-онкологи Владислав Трубников, Виталий Дупин, анестезиолог Юлия Кулинченко, операционная сестра Елена Грищенко и анестезистка Ольга Шилова.

— Ранний послеоперационный период пациента проходит в рамках ускоренной реабилитации, — добавили в Минздраве.