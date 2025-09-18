Воронежские врачи прооперировали пациента с метастазами в печени

В ноябре 2024 года пациента уже оперировали из-за рака восходящей ободочной кишки. Тогда гистологическое исследование зафиксировало третью стадию заболевания с неблагоприятными прогностическими факторами. После этого воронежец прошел семь курсов химиотерапии. И хотя признаки продолжения опухолевого процесса не были выявлены, но врачи обнаружили метастаз в печени. Опухолевый процесс удалось стабилизировать с помощью химиотерапии. Теперь же онкологи провели необходимую операцию на печени. В состав операционной бригады вошли — хирурги-онкологи Владислав Трубников, Виталий Дупин, анестезиолог Юлия Кулинченко, операционная сестра Елена Грищенко и анестезистка Ольга Шилова.