Верхневолжье представило свой туристический потенциал на выставке в Китае

Представители Тверской области приняли участие в крупнейшей международной туристической выставке CITIE — 2025 в китайском Гуанчжоу. Событие соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.
Мероприятие объединило 46 национальных стендов, включая шесть целевых стран по въездному туризму. Российская экспозиция работала под брендом Discover Russia. Российский стенд на CITIE — 2025 был признан самым креативным и получил высокие оценки китайских СМИ. Более 10 региональных телеканалов и изданий рассказали жителям КНР о национальном туристическом бренде Discover Russia и турпродуктах регионов.
В ходе деловых переговоров с китайскими туроператорами тверская делегация представила туристические продукты региона. Китайская сторона проявила заинтересованность в открытии новых направлений и положительно оценила предложение сделать Тверскую область, расположенную между двух столиц, стартовой точкой для путешествий китайских туристов.
Напомним, что это уже вторая выставка в Китае с участием тверской делегации в 2025 году. В апреле регион представлял свои возможности на China Outbound Travel & Tourism Market в Пекине.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.