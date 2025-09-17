Путин рекомендовал регионам усилить поддержку участников «земских» программ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям оказать дополнительную поддержку участникам «земских» программ, включая обеспечение их служебным жильем, сообщает Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июля. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации организовать мониторинг эффективности реализации программ “Земский учитель”, “Земский доктор”, “Земский фельдшер”, “Земский работник культуры” и “Земский тренер” в субъектах Российской Федерации и обеспечить оказание дополнительных мер поддержки, в том числе адресных, участникам таких программ, включая обеспечение приезжающих специалистов служебным жильем», — указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, а затем — один раз в год. Ответственными назначены главы регионов.