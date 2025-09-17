Путин поручил отменить возрастные ограничений для двух земских программ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об отмене возрастных ограничений для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер», сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства.
«Рассмотреть вопрос о внесении в программы “Земский учитель”, “Земский доктор”, “Земский фельдшер”, “Земский работник культуры” и “Земский тренер” изменений, предусматривающих отмену возрастных ограничений для участия в программах “Земский учитель” и “Земский тренер”, — сообщается в поручении президента.
Также Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности стать участниками программ «Земский учитель» и «Земский тренер» для лиц, завершивших обучение в организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и поступивших на работу в общеобразовательные организации, расположенные в местах проживания таких лиц.