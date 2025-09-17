Суд признал законными премии 31 руководителю «Гугл»

По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главным бухгалтером «Гугла» соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании в конце 2021 года. При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное — на 165 рядовых сотрудников.