Суд признал законными премии 31 руководителю «Гугл»

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, просившего признать незаконными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника компании на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Заявление конкурсного управляющего ООО “Гугл” о признании недействительными приказов о премировании… оставить без удовлетворения в полном объеме», — огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов.
Оспариваемые управляющим приказы, предусматривающие премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд, были изданы в январе-марте 2022 года.
По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главным бухгалтером «Гугла» соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании в конце 2021 года. При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное — на 165 рядовых сотрудников.
Представители ответчиков заявили, что премии входили в систему оплаты труда, выплачивались регулярно, не носили единоразовый характер, что можно было бы расценить как вывод активов, и их размер соответствовал рынку. По словам одного из юристов, выручка компании в 2021 году составила 134 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,7 миллиарда рублей, а общие премиальные выплаты — 108 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — в ООО «Гугл» ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов «дочки» Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром учитываются текущие требования кредиторов, в том числе требования полутора десятков российских телеканалов в общем размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число).