Путешествия по Владимирской области собрали юных туристов со всей России

Юные туристы со всей России защитили походы по Владимирской области на Всероссийском детском туристском слете «Больше, чем путешествие». Мероприятие было организовано по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве молодежной политики.
Событие состоялось на базе детского лагеря «Олимп» и объединило турклубы из различных регионов страны. Они представили экспертам отчеты о своих многодневных путешествиях по области.
В защите приняли участие команды из Омской, Мурманской, Вологодской областей, Красноярского края, Крыма, Ставрополья, Кузбасса и Санкт-Петербурга. Ребята подробно рассказывали о своих маршрутах, демонстрировали презентации и фотографии, делились впечатлениями от увиденных достопримечательностей и приобретенными знаниями.
Например, турклуб «Робинзоны» из Вологодской области прошел 108 километров за 6 дней, посетив знаменитый Дюкинский карьер с его уникальным скалистым ландшафтом. Крымские туристы из клуба «Феникс» преодолели 107 километров за 46 часов, посетив 15 населенных пунктов и множество культурных объектов. Юные геологи из кузбасского клуба «Турист-спасатель» собрали коллекцию минералов для местного краеведческого музея.
