Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца

«За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца”, город Москва», — говорится в документе.