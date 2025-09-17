Ричмонд
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца

Путин наградил орденом Пирогова коллектив медицинского центра им. Гельмгольца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца”, город Москва», — говорится в документе.