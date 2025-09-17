Ричмонд
Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за непогоды

Энергетики Ростовской области перешли в режим повышенной готовности из-за дождей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы из-за погодных условий — в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают в энергокомпании «Россети Юг».

Так, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в регионе. С сегодняшнего дня и до конца 20 сентября в области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Скорость ветра может достигать шторвовых значений — 25 метров в секунду.

Энергетические компании региона приняли дополнительные меры безопасности.

— К ликвидации возможных аварий на энергообъектах готовы 237 бригад «Ростовэнерго». В повышенной готовности находятся 1416 специалистов и 505 единиц специальной техники, — заявили в ресурсоснабжающей организации.

В энергокомпании напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время непогоды. Жителям советуют избегать приближения к линиям электропередач, деревьям и опасным конструкциям.

— Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону контакт-центра компании 8−800−220−0−220 или короткому номеру 220 для мобильных устройств.

