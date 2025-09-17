Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за непогоды

Так, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в регионе. С сегодняшнего дня и до конца 20 сентября в области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Скорость ветра может достигать шторвовых значений — 25 метров в секунду.